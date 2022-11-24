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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:49

Мэрию Краснодара обязали выплатить 304 млн рублей дочери бывшего вице-губернатора за участок в водоохранной зоне

Суд удовлетворил иск Луизы Ахеджак о взыскании средств с администрации
ПАВЛОВА Валерия
Суд обязал мэрию выплатить 304 млн рублей Фото из архива КП

Суд обязал мэрию выплатить 304 млн рублей Фото из архива КП

Мэрию Краснодара обязали выплатить 304 млн рублей дочери бывшего вице-губернатора за участок в водоохранной зоне. Материалы дела опубликованы на сайте Ленинского районного суда.

Ранее администрация Краснодара сдала участок на Затоне в аренду компании, учредителем которой являлся отец вице-губернатора Мурата Ахеджака Казбек Ахеджак. Целевое использование территории тогда изменили на индивидуальное жилищное строительство. А на участке начали строить особняк.

После смерти вице-губернатора Мурата Ахеджака строительство остановили, но компания успела оформить землю и недостроенные здания в собственность. А в 2021 году Казбек Ахеджак подарил участок внучке Луизе Ахеджак.

Она, в свою очередь, обратилась в администрацию за разрешением на достройку помещений, но получила отказ. Решение объяснили тем, что участок находится в водоохранной зоне реки Кубань.

Тогда Луиза Ахеджак обратилась в суд с просьбой признать право собственности администрации на участок с компенсацией убытков в 304 миллиона рублей. В результате суд постановил взыскать с мэрии установленную сумму. Известно, что администрация города обжаловала решение суда.