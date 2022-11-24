Суд обязал мэрию выплатить 304 млн рублей Фото из архива КП

Мэрию Краснодара обязали выплатить 304 млн рублей дочери бывшего вице-губернатора за участок в водоохранной зоне. Материалы дела опубликованы на сайте Ленинского районного суда.

Ранее администрация Краснодара сдала участок на Затоне в аренду компании, учредителем которой являлся отец вице-губернатора Мурата Ахеджака Казбек Ахеджак. Целевое использование территории тогда изменили на индивидуальное жилищное строительство. А на участке начали строить особняк.

После смерти вице-губернатора Мурата Ахеджака строительство остановили, но компания успела оформить землю и недостроенные здания в собственность. А в 2021 году Казбек Ахеджак подарил участок внучке Луизе Ахеджак.

Она, в свою очередь, обратилась в администрацию за разрешением на достройку помещений, но получила отказ. Решение объяснили тем, что участок находится в водоохранной зоне реки Кубань.

Тогда Луиза Ахеджак обратилась в суд с просьбой признать право собственности администрации на участок с компенсацией убытков в 304 миллиона рублей. В результате суд постановил взыскать с мэрии установленную сумму. Известно, что администрация города обжаловала решение суда.