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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:50

Адыгея приняла участие в конференции Южно-Российской парламентской ассоциации

Глава республики отметил преобразования в стране и мире в результате работы ЮРПА
Валерия ГОДОВНИКОВА
Глава республики поприветствовал участников конференции в режиме видеосвязи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава республики поприветствовал участников конференции в режиме видеосвязи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Адыгея приняла участие в конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Глава республики поприветствовал ее участников в режиме видеосвязи.

- За годы работы ассоциации произошло множество политически значимых событий, сопровождавшихся глубокими социальными и экономическими преобразованиями в стране и мире, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Парламентариями регионов, входящих в состав ЮРПА, была проведена серьезная работа, позволяющая находить оптимальные пути решения стратегически важных вопросов, принимать законы, способствующие улучшению жизни людей.

Во время конференции обсудили ряд важных и актуальных тем. Среди них - нацбезопасность, оказание поддержки мобилизованным, общественная работа. Также были подняты вопросы в сфере туризма, развитии предпринимательства и охраны природы.