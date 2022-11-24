Глава республики поприветствовал участников конференции в режиме видеосвязи. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Адыгея приняла участие в конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Глава республики поприветствовал ее участников в режиме видеосвязи.

- За годы работы ассоциации произошло множество политически значимых событий, сопровождавшихся глубокими социальными и экономическими преобразованиями в стране и мире, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи. - Парламентариями регионов, входящих в состав ЮРПА, была проведена серьезная работа, позволяющая находить оптимальные пути решения стратегически важных вопросов, принимать законы, способствующие улучшению жизни людей.

Во время конференции обсудили ряд важных и актуальных тем. Среди них - нацбезопасность, оказание поддержки мобилизованным, общественная работа. Также были подняты вопросы в сфере туризма, развитии предпринимательства и охраны природы.