На трех оползневых участках в Сочи завершили восстановительные работы

Оставшиеся участки планируют восстановить в 2023 году. Фото: администрация Сочи

В Сочи завершили восстановительные работы на трех крупных оползневых участках. Ремонт проводился на Курортном проспекте в районе «Зеленой рощи», на Сухумском и Новороссийском шоссе. Оставшиеся участки планируют восстановить в 2023 году.

- 70-процентная готовность и дороги от Нижней Шиловки до Ермоловки, планируем завершить ее до конца 2022 года, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Администрация курорта планирует до конца декабря закончить работы на набережной реки Хосты. На данный момент в Сочи не менее 300 аварийный участков. Специалисты завершают обследование и диагностику.