На Кубани меньше половины жителей считают работу любимым делом Фото из архива КП

Жители Кубани озвучили, ради чего ходят на работу. Опрос провели эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 80% сотрудников работают ради заработной платы. 46% считают работу любимым делом, а 44% процента видят в этом возможность самореализации.

36% работают с целью саморазвития, 29% получают опыт, а 18% видят в этом возможность карьерного роста. 12% мотивируют себя тем, что работа - возможность общения, а 9% называют смыслом признание и уважение окружающих.

Среди тех, кто работает ради зарплаты, в ходе опроса чаще встречались специалисты высшего менеджмента (85%), сотрудники бухгалтерии и управленческого учета (83%), закупок, продаж и юриспруденции (по 81%).

Чаще остальных любимым делом работу называют сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR (50%), искусства, развлечений и масс-медиа, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (по 49%).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату. Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей.