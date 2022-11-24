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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:12

На Кубани меньше половины жителей считают работу любимым делом

80% сотрудников работают ради зарплаты
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани меньше половины жителей считают работу любимым делом Фото из архива КП

На Кубани меньше половины жителей считают работу любимым делом Фото из архива КП

Жители Кубани озвучили, ради чего ходят на работу. Опрос провели эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, 80% сотрудников работают ради заработной платы. 46% считают работу любимым делом, а 44% процента видят в этом возможность самореализации.

36% работают с целью саморазвития, 29% получают опыт, а 18% видят в этом возможность карьерного роста. 12% мотивируют себя тем, что работа - возможность общения, а 9% называют смыслом признание и уважение окружающих.

Среди тех, кто работает ради зарплаты, в ходе опроса чаще встречались специалисты высшего менеджмента (85%), сотрудники бухгалтерии и управленческого учета (83%), закупок, продаж и юриспруденции (по 81%).

Чаще остальных любимым делом работу называют сотрудники сферы маркетинга, рекламы и PR (50%), искусства, развлечений и масс-медиа, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (по 49%).

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату. Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей.