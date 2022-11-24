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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:14

Жительница Адыгеи потеряла более 500 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Лжебанкиры использовали популярную схему для получения денег
Валерия ГОДОВНИКОВА
Жительница Адыгеи стала жертвой мошенников

Жительница Адыгеи стала жертвой мошенников

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала жертвой мошенников. После разговора с лжебанкирами женщина лишилась более 500 тысяч рублей.

- Прибывшим полицейским она рассказала, что хищению с ее счетов более полумиллиона рублей предшествовало длительное общение по телефону с лицами, называвшими себя работниками финансовой организации, - сообщил замначальника пресс-службы МВД Адыгеи Вадим Огарков.

Незнакомцы посоветовали потерпевшей перевести свои сбережения на «безопасный» счет. Выполнив рекомендации, женщина поняла, что лишилась всех своих накоплений.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», оперативники устанавливают причастных лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.