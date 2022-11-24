Жительница Адыгеи потеряла более 500 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Жительница Адыгеи стала жертвой мошенников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи стала жертвой мошенников. После разговора с лжебанкирами женщина лишилась более 500 тысяч рублей.

- Прибывшим полицейским она рассказала, что хищению с ее счетов более полумиллиона рублей предшествовало длительное общение по телефону с лицами, называвшими себя работниками финансовой организации, - сообщил замначальника пресс-службы МВД Адыгеи Вадим Огарков.

Незнакомцы посоветовали потерпевшей перевести свои сбережения на «безопасный» счет. Выполнив рекомендации, женщина поняла, что лишилась всех своих накоплений.

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