На Кубани за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 84 новых случая заболевания COVID-19. Самому старшему новому пациенту 87 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 32 положительных результата, в Сочи и Геленджике - по 6, в Белореченском и Приморско-Ахтарском районах - по 4, в Крымском, Северском и Усть-Лабинском муниципалитетах – по 3.

По 2 пациента прибавилось в Новороссийске, Абинском, Белореченском, Каневском, Новопокровском, Тимашевском и Туапсинском районах. По одному новому заболевшему зарегистрировано в Анапе, Армавире, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Красноармейском, Лабинском, Мостовском и Славянском муниципалитетах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 пациентов. С выздоровлением в регионе выписаны 83 человека. Один пациент от осложнений коронавируса скончался.