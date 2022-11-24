Глава республики поздравил работников сельхозхозяйства. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее отпраздновали День урожая. В республике уделяется большое внимание аграрному сектору.

- В рамках госпрограмм в Адыгее сельхозпроизводители смогли получить в три раза больше льготных кредитов, воспользоваться инструментами господдержки и грантами на развитие, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Это позволило нарастить поголовье КРС, увеличить посевные площади, получить хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, который прогнозируется на отметке 625 тысяч тонн.

Глава республики поблагодарил работников сельского хозяйства за их добросовестный труд и преданность избранному делу. И пожелал им крепкого здоровья и рекордных урожаев.