Эксперты Кадастровой палаты Кубани назвали плюсы использования онлайн-сервиса

Эксперты Кадастровой палаты Кубани назвали плюсы использования электронного сервиса. Платформа ведомства в онлайн-режиме предоставляет общедоступные сведения ЕГРН.

Электронный сервис помогает получить общую информацию о территории и расположенных на ней объектах. Кроме того, пользователи могут изучить сведения о кадастровой стоимости, площади назначения объекта недвижимости, местонахождении дома или земельного участка.

На карте также можно узнать кадастровую стоимость здания многоэтажного жилого дома или торгового центра и изучить, например, в каком году построено здание.

В приложении представлен широкий выбор различных инструментов, настраиваемые слои и ссылки на сервисы получения услуг, объекты в привязке к съемке местности со спутника – пользователи могут распечатать нужный фрагмент или поделиться им. Сервис работает круглосуточно, а регистрация при использовании не требуется.

Публичная кадастровая палата предоставляет актуальные сведения о свободных участках для жилищного строительства и для туристической деятельности благодаря наличию сервисов «Земля для застройки» и «Земля для туризма».

- Для тех граждан, кто хочет узнать о работе карты для поиска земельных участков и территорий жилищного строительства, предусмотрена пошаговая инструкция. Помимо этого, пользователь может открыть режим обучения, который позволяет ознакомиться с представленными инструментами карты, - отметил замдиректора - главный технолог Кадастровой палаты региона Андрей Власенко.

На платформе также размещены единая электронная картографическая карта, картографическая основа публичной кадастровой палаты, карта России из открытых данных, цифровые ортофотопланы ФФПД и космические снимки Esri.

В приложении можно перемещать карту в заданном направлении, менять масштаб и видимость слоев.