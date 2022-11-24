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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:49

У жителя Адыгеи изъяли более 3 килограммов наркотиков

Мужчина хранил запрещенные вещества в стеклянных баллонах
Валерия ГОДОВНИКОВА
Эксперты криминалисты сообщили, что найденным веществом являются части растений конопли. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Эксперты криминалисты сообщили, что найденным веществом являются части растений конопли. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В управление наркоконтроля Адыгеи заподозрили местного жителя в хранении наркотиков. Позднее полученная информация подтвердилась.

- С целью проверки полученных сведений, оперативники организовали выезд в пригород Майкопа и задержали там по месту жительства 41-летнего мужчину, который ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228.1 УК России, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

В подсобном помещении мужчина хранил стеклянные баллоны с зеленой растительностью. Эксперты криминалисты сообщили, что найденным веществом являются части растений конопли. Общая масса находки составила более 3 килограммов.