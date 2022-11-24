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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:56

Более 90% краснодарцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Менее 10% опрошенных высказались против
Светлана ОВДЕЙ
Более 90% краснодарцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным Фото из архива КП

Более 90% краснодарцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным Фото из архива КП

Более 90% краснодарцев поддержали идею сделать 31 декабря выходным. Результаты опроса среди жителей краевого центра приводят эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, идею сделать последний день уходящего года выходным поддерживает 91% краснодарцев. Еще 7% жителей, наоборот, высказываются против. Женщины поддерживали инициативу чаще мужчин – 89% против 78%.

Такой же процент жителей, как и в Краснодаре, поддерживает введение 31 декабря выходного в Волгограде. После идет Казань, где ответили «за» 90%. В Челябинске и Самаре инициативу поддержали по 89% жителей.