Кубань вошла в ТОП-3 регионов с самыми большими скидками на вторичку

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По информации аналитического центра Домклик, наибольшее снижение стоимости на вторичку зафиксировано в Башкортостане, Тюменской области и Краснодарском крае. На Кубани отмечается самое резкое увеличение скидки: с 1,5% (в сентябре) до 2%. Эксперты считают, что это может быть связано с сезонным сокращением туристического потока в прибрежные районы Краснодарского края, а значит – снижением интереса к курортной недвижимости.

По России минимальные скидки в октябре 2022 года на вторичную недвижимость предлагают в Челябинской (0,4%) и Свердловской (0,6%) областях, а также Красноярском крае (0,8%).

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«В Краснодарском крае ипотека остается одним из самых востребованных механизмов улучшения жилищных условий. С начала 2022 года Краснодарское отделение Сбербанка выдало более 23 тысяч ипотечных кредитов. Общая сумма таких сделок приблизилась к 91 млрд рублей».