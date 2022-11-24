Публикуемая информация оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг намерение 80 жен и матерей мобилизованных провести несанкционированную акцию в Москве. Информацию активно распространяли в соцсетях.

В сообщении говорилось о том, что 80 матерей и жен - членов «Совета матерей и жен» - якобы отправляются в Москву, чтобы добиться встречи с президентом. Для этого женщины собираются провести несанкционированную акцию на Красной площади.

Позже публикуемую информацию опровергли в самой организации.

- «Совет матерей и жен» заявил, что никогда не будет подталкивать женщин к несанкционированным акциям, за которые они могут быть задержаны полицией. Организация действует исключительно в рамках закона, - отметили в региональном оперативном штабе.