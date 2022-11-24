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НовостиОбщество24 ноября 2022 9:37

Самый дорогой пентхаус в Сочи выставлен на продажу за 810 млн рублей

Он продается на Театральной улице в Центральном районе
Ангелина НАЗАРЧУК
Квадратный метр в таких объектах превышает 1 млн рублей.

Квадратный метр в таких объектах превышает 1 млн рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи риелторы проанализировали предложения ультра-дорогих объектов. Всего продается 107 квартир в данном сегменте. Квадратный метр в таких объектах превышает 1 млн рублей.

Самый дорогой объект продается за 810 миллионов рублей. За эту сумму покупатель сможет приобрести шикарный пентхаус на Театральной улице в Центральном районе Сочи. Его площадь составляет 801 квадратный метр.

В микрорайоне Светлана на проспекте Пушкина продаются сразу два ультра-дорогих объектов. Это пентхаусы стоимостью 750 и 700 миллионов рублей.

- Важно понимать, что локация не всегда имеет значение, так, например, местная элита живет в Сочи децентрализованно, - отмечают эксперты по недвижимости.