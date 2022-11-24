Суд признал отсутствие у компании права собственности на участок Фото из архива КП

Жители Новороссийска отстояли в суде право на Волочаевский пляж. Предыдущее решение суда оставлено без изменений, сообщает «Живая Кубань».

Споры велись об участке длиной в 162 метра на улице Волочаевской. В 2008 году землю на 10 лет арендовала строительная компания, на что жители тогда не обратили внимание. Забеспокоились новороссийцы, когда пляж огородили забором с калиткой и закрыли на замок. А с самой территории убрали качели и установленный жителями спасательный пункт.

Позже стало известно о том, что на участке планируют построить новый терминал по перевалке навалочных и генеральных грузов. Здесь должен был появиться новый порт с перевалкой 2,5 миллиона тонн грузов в год.

Новороссийцы выступили против масштабной стройки. Возвести порт планировалось в 30 метрах от жилого микрорайона. А работающие рядом зерновые терминалы уже создавали дорожную проблему. Дополнительные грузовики, которые прибавились бы к проезжающим здесь фурам, еще больше усугубили бы ситуацию с транспортом.

Известно, что участок, вокруг которого разгорелся спор, не подлежит приватизации. Но компания распорядилась им по своему усмотрению.

В августе 2022 года 15-й Апелляционный арбитражный суд в Ростове-на-Дону вынес решение в пользу жителей города. Тогда было признано отсутствие у компании права собственности на участок. Уже в ноябре арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил предыдущее решение без изменений.