Рост внутреннего туризма в Сочи составил 25% в этом году

Внутренний турпоток в России по итогам 2022 года вырос всего лишь на 10%. Фото: Олег УМАРОВ

Внутренний турпоток в России по итогам 2022 года вырос всего лишь на 10%. Это вдвое меньше, чем ожидали туроператоры.

- Для участников рынка это не очень хороший результат, потому что ожидалось как минимум в два раза больше, - рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Однако в Сочи турпоток вырос на четверть (25%). Эксперты отмечают, что резкий рост потока связан с закрытием аэропортов на юге России. Сочи стал логистическим хабом для доставки туристов на другие курорты Краснодарского края.

К слову, долги туроператоров перед туристами с 2020 года достигли двух-трех миллиардов рублей.