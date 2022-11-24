Вывоз мусора в Геленджике и Новороссийске подешевеет на 30 рублей с 1 декабря

С 1 декабря 2022 года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами подешевеет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

C 1 декабря по всей стране ожидается внеплановое повышение тарифов на ЖКХ. Подорожают услуги и в Краснодарском крае. Правда, в некоторых городах Кубани цены, наоборот, снизятся. Так, вывоз мусора в Геленджике и Новороссийске подешевеет. Об этом на своем сайте сообщил региональный оператор, который занимается вывозом твердых коммунальных отходов.

Как уточняется, тариф снизится на целых 30 рублей.

- Вместо 600 рублей за один кубический метр жители Геленджика и Новороссийска будут платить 570 рублей 31 копейку, - уточняет компания.

Таким образом, собственникам квартир в многоэтажках услуга обойдется в 118 рублей 62 копейки, а проживающим в ИЖС - 156 рублей 84 копейки.

Платежки со сниженной ценой на услугу придут в январе. Новый «мусорный» тариф будет действителен до 31 декабря 2023 года.