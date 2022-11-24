Мэр Сочи обсудил с послом Беларуссии создание рабочей группы по развитию и укреплению связей

Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Республики. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Белоруссии Дмитрием Крутым. Встреча состоялась в рамках визита премьер-министра Республики.

России на протяжении 10 лет тесно сотрудничает в Республикой. В автопарке Сочи насчитывается не менее 250 автобусов минского производства. Алексей Копайгородский на встрече с послом договорился о создании рабочей группы по развитию и укреплению связей. Также поднялся вопрос поиска новых точек взаимодействия.

- Благодарю белорусскую сторону за конструктивное плодотворное сотрудничество. Сейчас мы прорабатываем программу визита наших представителей в столицу Республики, во время которого также обсудим вопрос установления побратимских связей между Сочи и Минском,- написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что в Сочи встретятся премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Встреча состоится 24 ноября.