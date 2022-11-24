В Сочи пройдут гастроли белорусского Молодежного театра эстрады в 2023 году

В Сочи прошла встреча мэра города Алексей Копайгородского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Белоруссии Дмитрием Крутым. Фото: администрация города

В Сочи прошла встреча мэра города Алексей Копайгородского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Белоруссии Дмитрием Крутым. На совещании чиновники договорились о проведении гастролей на курорте. В Сочи будет приезжать белорусский Молодежный театр эстрады в 2023 году.

- Мы находимся в постоянном взаимодействии, важные стратегические решения по развитию города принимаем сообща. Мы с радостью поддерживаем все инициативы, направленные на сохранение и поддержание традиций и обычаев белорусского народа, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, Россия всегда выступает за культурный объект. Также на курорте состоится День белорусского кино.