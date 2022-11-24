Дело передали в суд Фото из архива КП

В Краснодаре осудят жителя, до смерти забившего доской двоих мужчин. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2022 года в поселке Белозерном. Тогда 56-летний мужчина подрабатывал разнорабочим в садоводческом товариществе и строил теплицу. Днем к нему подошли двое незнакомцев, которые сели на участке и начали выпивать. Мужчина же продолжил работать.

Вечером рабочий попросил незнакомцев уйти, так как собирался домой. Но те проигнорировали его, грубо ответив на просьбу. Ссора переросла в драку – обвиняемый схватил деревянную доску и ударил ей более 90 раз по голове одного из мужчин и свыше 35 раз другого. Оба незнакомца, с которыми повздорил рабочий, скончались на месте.

Чтобы не вызвать подозрений, мужчина погрузил тела в багажник машины, вывез на проселочную дорогу недалеко от улицы Фруктовой и оставил их здесь. После этого обвиняемый вернулся на место, где произошло убийство, собрал одежду и доску со следами крови и выбросил. Сам участок он также отмыл от возможных следов.

- В ходе следствия вину в совершении инкриминируемых ему преступлений мужчина признал в полном объеме. По ходатайству следователя в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время расследование дела завершено. Материалы передали для рассмотрения в суд.