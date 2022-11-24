Мобилизованные дополнили категории льготников на получение компенсации за газификацию своих домовладений

В повестку дня включено порядка 50 вопросов. Первым депутаты внесли изменения в статью 2 закона «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края».

По словам министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, корректировки закона разработаны в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации от 30 октября текущего года, согласно которому мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на газификацию домовладений в пределах границ земельных участков устанавливается в размере до 100 тысяч рублей. Таким образом она увеличивается с предусмотренных ранее действующим законом на эти цели 75 тысяч рублей.

Также законом устанавливается, что порядок расчета среднедушевого дохода для предоставления компенсации пенсионерам и многодетным семьям предусматривается нормативным правовым актом Губернатора края.

Корректировками закона расширяется и перечень граждан, имеющих право на компенсацию. Теперь на неё могут претендовать и участники специальной военной операции (мобилизованные, военнослужащие по контракту, добровольцы), и члены их семей.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко отметил, что в необходимости принятия рассматриваемого закона нет никаких сомнений с учетом его высокой социальной значимости. Он также заострил внимание, что закон имеет обратную силу – это отражено в таблице поправок. Правом на получение компенсации до 100 тысяч рублей могут воспользоваться все граждане, которые участвовали в этой программе с июня текущего года и получили 75 тысяч рублей.

Комментируя принятый закон, Юрий Бурлачко напомнил, что Кубань – один из наиболее газифицированных субъектов Российской Федерации, но, тем не менее, есть еще дома, в которые по разным причинам газ не подведен.

«Стандарты жизни XXI века газификацию определяют не как роскошь, а как базовый уровень комфорта. Реализуя указание Президента, мы вносим в краевой закон изменения, которые снизят планку финансовых затрат для отдельных категорий кубанцев, ускорят им процесс получения долгожданного «голубого огонька». Это потребует выделения дополнительных денежных средств из краевого бюджета на 2023 год. Но социальная значимость поставленной цели высока и оправдывает дополнительные расходы», – сказал Юрий Бурлачко.