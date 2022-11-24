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НовостиОбщество24 ноября 2022 11:21

В Славянском районе Кубани досрочно переселили жильцов аварийного дома

В многоэтажке проживали 24 человека
Светлана ОВДЕЙ
Дом признали аварийным в 2016 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Дом признали аварийным в 2016 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянском районе Кубани досрочно переселили жильцов аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Многоэтажку по улице Строительной, 43 в Славянске-на-Кубани признали аварийной и подлежащей сносу в 2016 году. Всего в доме проживали 24 человека. Владельцам 12 квартир выплатили сумму в размере возмещения.

- Необходимые процедуры планировали завершить в конце следующего года, однако муниципалитет досрочно выполнил свой план, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Всего на Кубани с 2019 года расселили около трех тысяч человек, проживавших в аварийном жилье.