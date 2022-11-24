Новая трасса заасфальтирована на 80% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре на 80% заасфальтировали Дальний западный обход. Дорожники уложили более 40 километров покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего специалистам необходимо заасфальтировать 51,2 километра трассы.

- Работы ведут на каждом километре объекта, в том числе на 24 искусственных сооружениях - путепроводах, сельхозпереездах, мостах через железную дорогу и водоемы, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.

На 23,5 километрах трассы дорожники установили разделительное ограждение. Это поможет ограничить выезд на встречную полосу. А на примыкании Дальнего западного обхода к трассе М-4 «ДОН» продолжают строить транспортную развязку. Здесь обустраивают насыпь и водоотвод, асфальтируют подъезды к путепроводу и готовят опоры.

Напомним, Дальний западный обход пройдет у станицы Марьянской, обогнет хутор Копанской, станицы Нововеличковскую и Новотитаровскую с выходом на трассу на М-4 «Дон» в районе станицы Динской. Новая дорога поможет перенаправить транзитный транспорт мимо Краснодара.