Краснодарский край участвует в «Театральной неделе» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край участвует в «Театральной неделе». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Региональные театры с 21 ноября по 4 декабря приглашают обладателей Пушкинской карты – молодежь в возрасте от 14 до 22 лет – бесплатно посмотреть спектакли.

К «Театральной неделе» присоединились краснодарский академический театр драмы им. М. Горького, краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г.Гатова, театр защитника Отечества, молодежный театр КМТО «Премьера».

Бесплатно посетить спектакли можно в Новом театре кукол КМТО «Премьера», туапсинском театр юного зрителя, армавирском театре драмы и комедии, новороссийском городском театре и Новом и Зимнем театрах Сочи.

Напомним, номинал Пушкинской карты в 2022 году составляет пять тысяч рублей. Средства можно потратить до 31 декабря на билеты в учреждения культуры, участвующие в программе.