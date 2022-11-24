Так решили депутаты: установлена еще одна социальная гарантия для многодетных

О сути законопроекта рассказал зампредседателя ЗСК, глава комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Болдин.

Предлагается внести изменение, которое позволит сохранить права на предоставление земельных участков в собственность бесплатно для семей, имевших ранее в своем составе трех и более детей и состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление им в собственность бесплатно земельных участков, в случае гибели одного или нескольких детей в результате участия в специальной военной операции, либо иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельных участков в собственность бесплатно.

Комментируя законопроект, председатель ЗСК Юрий Бурлачко сказал, что сегодня на Украине российские военные ведут борьбу с возродившимся нацизмом.

«Мы должны сделать и делаем всё от нас зависящее, чтобы поддержать их самих и их семьи. На передовую идет гуманитарная помощь, посылки, собранные жителями Кубани и предприятиями, организациями всех форм собственности. Семьям наших защитников должна быть оказана всемерная помощь и поддержка. Органы власти делают для этого всё возможное. Разработанный профильным комитетом закон направлен на то, чтобы поддержать многодетные семьи защитников Отечества, дать им еще одну социальную гарантию», – отметил Юрий Бурлачко.