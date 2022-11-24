На курорте «Роза Хутор» открылась Всероссийская туристическая конференция «И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

Всероссийская туристическая конференция «И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий» начала свою работу в Сочи, на курорте «Роза Хутор». Впервые представители власти, туристического бизнеса, агропроизводители и эксперты в области экологического, сельского, природного туризма из более чем 70 регионов РФ обсудят все аспекты развития аграрного и экотуризма в стране. Конференция организована Ассоциаций туроператоров России (АТОР) при поддержке курорта Роза Хутор, компании «Норильский Никель». Партнеры форума - АНО «Атмосфера», АНО «АРПТ».

«Сейчас в стране только один агротуристический маршрут получил статус Национального, порядка 300 ферм принимают туристов. Из 4 тысяч туроператоров в реестре только около 200 предлагают туры в заповедники и национальные парки. Это - результат проблем в диалоге между властью и бизнесом. Поэтому цель конференции - чисто практическая: выявить болевые точки, предложить решения конкретных проблем. По нашим оценкам, агротуризм и экотуризм может при благоприятных условиях давать прирост объемов турпотока от 50% до 100% в год. Мы хотим помочь нашим мероприятием такому росту», - подчеркнула Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

«И селу, и городу» - первое полностью практическое деловое мероприятие федерального масштаба, объединяющее тематики агро- и экотуризма и посвященное исключительно насущным организационным, финансовым и правовым вопросам организации туристического бизнеса на особо охраняемых природных территориях и на сельхозобъектах.

По словам Дмитрия Колосова, директора по устойчивому развитию и охране окружающей среды горного курорта «Роза Хутор»: «Мы поддерживаем продолжение профессиональной дискуссии о природном и сельском туризме, столь важном и нужном для устойчивого развития национальной индустрии путешествий России. Отмечаем рост значимости этого направления, и с воодушевлением наблюдаем глубокую вовлеченность в формирование его повестки такого мощного объединения как Ассоциация Туроператоров. Дикая природная среда и культурные ландшафты сельской местности содержат в себе колоссальные рекреационные ресурсы, и работая с умом можно с избытком обеспечить соотечественников яркими впечатлениями, свежими силами и душевным равновесием. Надо лишь не забывать, что при кажущейся неисчерпаемости, эти ресурсы хрупки и ранимы, и могут быть легко утрачены при отсутствии баланса между экономическим успехом, социальным благополучием и природной гармонией. Именно соблюдение этого баланса является главным критерием успеха в рассматриваемом сегменте рынка».

По итогам конференции ее участники сформулируют основные проблемы и опишут инструменты, позволяющие решить вопросы сложных правовых статусов, доступа к дополнительному финансированию, внедрения инструментов анализа туристических потоков и разработки востребованных туристических программ.