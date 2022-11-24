Опубликованы первые страшные фото на месте падения параплана на Кубани

Параплан рухнул на легковушку
Очевидцы опубликовали первые фото на месте падения параплана на Кубани. В результате происшествия в Хадыженске Апшеронского района погибли два человека.
На кадрах видно, как параплан рухнул прямо на припаркованную легковушку. Двери автомобиля покорежило, а из окон вылетели стекла. Рядом с иномаркой лежат тела погибших пилота и пассажира.
Пилот и пассажир параплана погибли Фото: t.me/apsmiru
- Падение параплана с мотором на легковой автомобиль произошло без последующего возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи.