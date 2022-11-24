Премьер-министр Белоруссии прилетел в Сочи для встречи с губернатором края

Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подпишут ряд соглашений. Фото: администрация региона

В Сочи с рабочим визитом прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретил чиновника в аэропорту.

- Край и Республику связывают давние отношения. Это один из ключевых международных партнеров региона. В этом году исполнилось 20 лет с того времени как Кубань и Беларусь подписали свое первое соглашение о сотрудничестве,- написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Губернатор региона отметил, что с каждым годом между странами развиваются торговые и экономические связи. На сегодняшней встрече чиновники будут обсуждать вопросы импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления. Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подпишут ряд соглашений.