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НовостиОбщество24 ноября 2022 13:04

Премьер-министр Белоруссии прилетел в Сочи для встречи с губернатором края

Вениамин Кондратьев встретил Романа Головченко в аэропорту
Ангелина НАЗАРЧУК
Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подпишут ряд соглашений. Фото: администрация региона

Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подпишут ряд соглашений. Фото: администрация региона

В Сочи с рабочим визитом прилетел премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретил чиновника в аэропорту.

- Край и Республику связывают давние отношения. Это один из ключевых международных партнеров региона. В этом году исполнилось 20 лет с того времени как Кубань и Беларусь подписали свое первое соглашение о сотрудничестве,- написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Губернатор региона отметил, что с каждым годом между странами развиваются торговые и экономические связи. На сегодняшней встрече чиновники будут обсуждать вопросы импортозамещения, совместной работы в условиях санкционного давления. Вениамин Кондратьев и Роман Головченко подпишут ряд соглашений.