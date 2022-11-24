Завершить работы планируют к концу 2023 года Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре в декабре начнут ремонтировать улицу Симферопольскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновят 1,3 километра участка. Здесь расширят проезжую часть и железнодорожный переезд, сделают разворотное кольцо. Количество дорожных полос увеличат с четырех до пяти.

На участке также установят четыре остановки, обустроят тротуары, велодорожки, инженерные сети, оборудуют освещение и построят дизельную электростанцию.

Начать работы планируют уже в середине декабря, а завершить – до конца 2023 года.

На улице Симферопольской, в частности, появится дополнительный поворот с улицы Уральской в сторону улицы Новороссийской и промзоны. Кольцевое движение организуют на перекрестке улиц Симферопольской и Демуса. А железнодорожный переезд расширят до четырех полос.

Кроме того, здесь планируют запустить общественный транспорт. Две остановки оборудуют на участке между улицами Уральской и Новороссийской и еще две - между улицами Новороссийской и Демуса.

- Полностью перекрывать движение при реконструкции не планируем. Вместе с тем, учитывая то большое количество инженерных сетей, которые мы переустраиваем, частичные ограничения движения по 1–2 полосам все-таки возможны, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.