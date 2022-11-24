На предприятии работают почти 400 человек Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарское производство косметики на 31% увеличило выпуск продукции. Предприятие посетил глава города Евгений Наумов.

Всего на производстве работают почти 400 человек. Ежегодно здесь выпускают более семи единиц продукции.

В нынешней экономической ситуации предприятие нашло новых поставщиков без замедления темпов производства.

- Только за 9 месяцев этого года увеличены объемы производства продукции, товаров и услуг по сравнению с прошлым годом на 31%. Со своей стороны, мы готовы помогать и во всем поддерживать наши предприятия. Для нас важно увеличивать количество предприятий, они вносят свой вклад в бюджет Краснодара и дают новые рабочие места, - сказал Евгений Наумов.

Кроме участия в госпрограммах, предприятие обновляет оборудование и внедряет передовые технологии. А продукцию компании можно найти и в федеральных розничных сетях, и на Интернет-платформах. Косметику также поставляют в Германию, Грецию, страны Прибалтики, Белоруссию и Казахстан.