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НовостиОбщество24 ноября 2022 14:18

В Новороссийске привели в порядок 1,3 га заброшенного сельхозучастка

Землю подготовили к сельхозработам
Светлана ОВДЕЙ
Заброшенный участок привели в порядок Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Заброшенный участок привели в порядок Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В Новороссийске привели в порядок 1,3 га заброшенного сельхозучастка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушения на участке обнаружили в октябре 2022 года. Землю не использовали в сельхозпроизводстве и не чистили от сорняков и кустарников. Владельцу участка направили предостережение.

- В ноябре 2022 года от землепользователя поступила информация, о том, что проведен комплекс организационно-хозяйственных и агротехнических мероприятий по приведению его в состояние, пригодное для использования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что работы выполнили в установленный срок. Участок подготовлен к сельхозработам.