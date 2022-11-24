На 60% вырос товарооборот между Краснодарским крае и Беларусью с начала 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 60% вырос товарооборот между Краснодарским краем и Беларусью с начала 2022 года. Об этом сообщили на рабочей встрече губернатор края Вениамина Кондратьева и премьер-министра республики Романа Головченко в Сочи.

Ка отметил глава региона, особенно важно взаимодействие государств в отрасли сельхозмашиностроения.

- Мы подписали соглашение о сотрудничестве с Минским тракторным заводом и возобновили сборку двух моделей белорусских тракторов в станице Староминской. Уже собрали 220 единиц из запланированных 250. Планируем увеличить выпуск до 1000 машин. Кроме того, компенсируем 15% стоимости каждого приобретенного трактора краевой сборки, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Роман Головченко, в свою очередь, отметил, что проект по сборке тракторов в станице Староминской Кубани удался.

- Мы хотим по такому же сценарию выйти на производство комбайнов, зерноуборочной техники, - добавил премьер-министр республики.

Кроме сельхозмашиностроения, с успехом развиваются и другие направления. Так, белорусский выпускает и поставляет в край востребованные скоростные лифты. С начала года Кубань получила 188 подъемников. Высокие показатели отмечены и в производстве рыбных комбикормов, что также может быть интересно краю.

Как отметили на встрече, выпуск конкурентоспособной продукции, взаимообмен и совместная работа помогут быстро занять освободившиеся ниши после ухода зарубежных компаний.