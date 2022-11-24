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Прокуратура Кубани организовала проверку после стрельбы в Крымске. Мужчина с ружьем разгуливал по улицам города. Он открыл огонь у торгового центра «Славянский».

- Выясняем обстоятельства случившегося, – прокомментировали «КП – Кубань в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника.

В результате стрельбы мужчина убил трое человек. После этого он сел в машину, где, предположительно, застрелился сам.