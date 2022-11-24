Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 ноября 2022 16:06

Среди погибших во время стрельбы в Крымске - охранник торгового центра

Мужчина застрелил четверых человек
Мария ЧАЛАЯ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Во время стрельбы в Крымске погибло четыре человека. Одним из низ оказался охранник торгового центра «Славянский», возле которого и происходили ужасающие события.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, злоумышленник убил троих человек. После этого сел в машину и застрелился сам.