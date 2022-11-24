Среди погибших во время стрельбы в Крымске - охранник торгового центра

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Во время стрельбы в Крымске погибло четыре человека. Одним из низ оказался охранник торгового центра «Славянский», возле которого и происходили ужасающие события.

- Возбуждено уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвертого мужчины (ст.105 УК РФ), - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - На месте работают следователи, выясняются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, злоумышленник убил троих человек. После этого сел в машину и застрелился сам.