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Мужчина, убивший четверых людей в Крымске, стрелял из собственного ружья. 66-летний местный житель открыл огонь по людям возле торгового центра «Славянский».

По предварительным данным, злоумышленник использовал принадлежащее ему охотничье оружие.

- С 2019 года мужчина являлся владельцем гладкоствольного ружья ВПО-209. В 2024 году истекал срок действия выданного ему разрешения. В поле зрения правоохранительных органов мужчина никогда ранее не попадал, - сообщил депутат Госдумы Хинштейн.

На данный момент известно о трех жертвах мужчины. После он застрелили себя сам.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.