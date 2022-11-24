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Мужчина, устроивший стрельбу в Крымские, убил двух медиков. 66-летний местный житель находился в помещении одного из медицинских центров на улице Комарова.

- Злоумышленник причинил смертельные огнестрельные ранения двоим работникам этой организации. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что один человек умер на месте. Второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной происшествия послужил развод местного жителя со своей женой.