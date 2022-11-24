На месте ЧП работают следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России поручил поставить на контроль расследование стрельбы в Крымске. Напомним, массовая стрельба, в которой были убиты люди, произошла днем 24 ноября. Из винтовки, прикрытой полотенцем, стрелял 66-летний Владимир Жиров, который проиграл суд с бывшей женой. Между ним и бывшей родственницей был спор по поводу квартиры. Услышав решение суда, мужчина вышел на улицу и начал преследовать экс-жену. На ее защиту встали прохожие, которые поплатились жизнью.

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход и результаты расследования уголовного дела, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СК РФ.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову в кратчайшие сроки представить доклад о первоначальных следственных действиях, мотивах преступления, - уточняют в СК России. - А также сообщить о причинах и условиях, которые способствовали совершению особо тяжкого преступления.