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НовостиОбщество24 ноября 2022 19:34

В Краснодаре из-за аварии снизили подачу горячей воды на двух улицах

На подземной тепломагистрали произошла скрытая утечка
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре снизили подачу горячей воды на улицах Комсомольская и Кубанская набережная

В Краснодаре снизили подачу горячей воды на улицах Комсомольская и Кубанская набережная

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре из-за аварии снизили подачу горячей воды на двух улицах. На подземной тепломагистрали в Западном округе произошла скрытая утечка.

- Снижена подача теплоносителя и горячего водоснабжения. Вода поступает в малых количествах в жилые дома по адресам улицы: Комсомольская, Кубанская набережная, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что для проведения ремонтных работ привлечены силы и средства ООО «Краснодартеплоэнерго».