В Краснодаре снизили подачу горячей воды на улицах Комсомольская и Кубанская набережная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре из-за аварии снизили подачу горячей воды на двух улицах. На подземной тепломагистрали в Западном округе произошла скрытая утечка.

- Снижена подача теплоносителя и горячего водоснабжения. Вода поступает в малых количествах в жилые дома по адресам улицы: Комсомольская, Кубанская набережная, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Уточняется, что для проведения ремонтных работ привлечены силы и средства ООО «Краснодартеплоэнерго».