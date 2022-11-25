Проект бюджета Кубани на трехлетний период приняли в первом чтении. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани приняли в первом чтении проект бюджета на трехлетний период. главный финансовый документ поддержали депутаты Законодательного собрания края на очередной сессии.

- Бюджет на ближайшие три года предусматривает индексацию социальных выплат отдельным категориям граждан и стипендий. Также повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, - сообщил министр финансов Кубани Александр Кнышов.

Уточняется, что расходы на ближайшие три года направлены на устойчивое социально-экономическое развитие. Также на обеспечение реализации национальных и региональных проектов, поддержку муниципальных бюджетов.

На 2023 год объем доходов регионального бюджета составит 380,5 миллиардов рублей. При этом социальную направленность имеют более 60% расходов краевой казны. 95,6% расходов бюджета направят на реализацию 26 госпрограмм.