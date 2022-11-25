Кредитный портфель бизнеса увеличился на 34,3% Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Адыгее кредитный портфель бизнеса увеличился на 34,3%. Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,8 миллиардов рублей.

- Юридическим лицам из всего объема средств выдали кредиты на 15,7 миллиардов рублей. Это на 11,7% больше, чем за тот же период 2021 года. Выдача банками денег юрлицам в третьем квартале выросла на 54%. В том числе это связано с действующими мерами господдержки бизнеса в стране и регионе, - сообщил управляющий Отделением Банка России — Национальным банком по Адыгее Сергей Самойленко.

Уточняется, что наибольший прирост займов отмечается у предприятий, которые работают в сфере сельского хозяйства, строительства, производства пищевых продуктов. Также занимаются операциями с недвижимостью.

Кредитные обязательства увеличились больше всего у малого и среднего бизнеса. Они выросли на 39,5% и составили 13,5 миллиардов рублей.