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НовостиОбщество24 ноября 2022 21:59

Узнали, где будут отключения света в Сочи 25 ноября 2022 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов с 07:00 до 19:00
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи отключат свет

В Сочи отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 25 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет на улицах: Кропоткинская, Светогорская, Прогресс, Вологодская, Кропоткинская, Ахштырская, Белорусская, Ленина. В переулках Садовый, Белорусский, Хоститнский, Ахунский, Юбилейный. Также не улицах Ворошиловградская, Блинова, Черновицкая, Механическая и в санатории «Электроника», - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Отключения пройдут в селе Пластунка на улицах: Джапаридзе, Леселидзе, СНТ «Победа», СТ «Ампер», Кавказская. Частично свет выключат на улицах Крымская, Виноградная, Тельмана, Джапаридзе, Курортный проспект. Также в переулке Хлебозаводской 16, в СТ «Ветработник», СТ «Северный», на улицах Нагорная 23, 25, Соколова 12, 14 и в поселке Солоники.