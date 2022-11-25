Местами в регионе пройдут небольшие дожди Фото из архива КП

Синоптики предупредили о дождливых выходных на Кубани. Местами в регионе 26 и 27 ноября пройдут небольшие осадки. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 26 ноября в отдельных районах региона ожидается умеренный дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +2-7 градусов, днем – до +9-14.

- Ветер восточной четверти достигнет 4-9 метров в секунду, местами порывы – до 12-14 метров в секунду, - сообщили синоптики.

В горах ночью температура воздуха составит +1-6 градусов, днем - +6-11 градусов.

Умеренный дождь прогнозируют и 27 ноября. Столбики термометров днем опустятся до +7-12 градусов. Порывы ветра особенно усилятся в Новороссийске - до 15-18 метров в секунду.