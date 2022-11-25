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НовостиОбщество25 ноября 2022 4:49

Сочи, Лагонаки и Архыз свяжет единый туристический маршрут

На автомагистрали построят инфраструктуру
Ангелина НАЗАРЧУК
На пути следования хотят построить туристическую инфраструктуру.

На пути следования хотят построить туристическую инфраструктуру.

Фото: Олег УМАРОВ

Экономический эффект от автомагистрали, связывающую Сочи, Лагонаки и Архыз, обсудили в «Кавказ.РФ». Три курорта планируют связать единым туристическим маршрутом. На пути следования хотят построить туристическую инфраструктуру.

- Если в красивых местах этого маршрута обеспечить внедрение или реализацию проекта по благоустройству глэмпинга, позволяющий получать дополнительный доход от туристического потока, то это будет и на региональном уровне круто, и на федеральном, и туристу самому будет приятно, — отметил заместитель гендиректора «Кавказ.РФ» Андрей Цемахович.

К слову, туристический маршрут рассчитают не на один год. Россияне будут каждый раз возвращаться во время отпуска. Так как невозможно даже за месяц проехать автомагистраль Сочи-Лагонаки-Архыз и успеть все посмотреть. Это будет повод для туриста возвращаться обратно.