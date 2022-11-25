Россияне раскупили почти все авиабилеты на Новый год в Сочи

Сочи всегда популярен на Новый год Фото: Олег УМАРОВ

Туристы стали активно скупать билеты на самолеты в Сочи на Новый год. К слову, мест на авиарейсы уже почти нет. Билетов эконом-класса совсем не осталось. А места, которая еще остались, разбирают по высоким ценам.

- Пик спроса на вылет в Сочи приходится на период с 27 декабря по 3 января, обратно – с 6 по 10 января, - рассказывают туроператоры.

На пиковые дни стоимость билета в одну сторону начинается от 10-15 тысяч рублей. Если смотреть рейсы на новогодние каникулы из Москвы в Сочи, то самый дешевый билет обойдется в 26 тысяч рублей с вылетом 30 декабря и обратным билетом на 8 января.

- Сочи всегда популярен на Новый год, однако на этот раз часть билетов забирают туристы, использующие аэропорт курорта как транспортный хаб для полетов за границу, - заявили туроператоры.