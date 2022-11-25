Два горнолыжных курорта Сочи признали лучшими в России

«Красная Поляна» заняла первое место по итогам народного голосования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Национальная премия «Горы России» состоялась 24 ноября. На мероприятии озвучили лучшие горнолыжный курорты. Об этом сообщил ТАСС.

«Красная Поляна» заняла первое место по итогам народного голосования. Горнолыжный курорт Сочи выбрали из-за безупречного сервиса и большой развлекательной программы. Также в список лучших курортов вошел горно-туристический центр «Газпром».

К слову, на втором месте оказался «Шерегеш» в Кемеровской области. А закрыл ТОП-3 Фанпарк «Бобровый лог» в Красноярском крае.

Как удалось узнать «КП-Кубань», конкурс проводился с 1 сентября по 15 октября. Лучший горнолыжный курорт выбирали жюри и россияне. Лауреатов выбирали из 300 представителей индустрии со всей страны.