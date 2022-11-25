Погода в Адыгее 25 ноября 2022: осадков не предвидится

Узнали, какой будет погода в Адыгее 25 ноября 2022 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 25 ноября 2022.

В Майкопе 25 ноября синоптики обещают солнечный день. Максимальная температура воздуха составит +14°C. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью температура опустится до +7°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки на протяжении дня сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью столбики термометра покажут +7°C. Ветер восточный, 2 м/с.