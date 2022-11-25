Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 ноября 2022 5:12

Погода в Адыгее 25 ноября 2022: осадков не предвидится

В Адыгее 25 ноября синоптики обещают солнечный день
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 25 ноября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 25 ноября 2022

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 25 ноября 2022.

В Майкопе 25 ноября синоптики обещают солнечный день. Максимальная температура воздуха составит +14°C. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью температура опустится до +7°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки на протяжении дня сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер восточный, 2 м/с. Ночью столбики термометра покажут +7°C. Ветер восточный, 2 м/с.