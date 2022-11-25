Жители Сочи остались без воды на сутки из-за ремонта водовода

Населению организован подвоз воды. Фото: Архив "КП"

В Сочи специалисты водоканала смогли вовремя обнаружить крупное повреждение на магистральном водоводе. Аварийное состояние возникло в районе Батумского шоссе в поселке Дагомыс. Было принято решение остановить подачу воды вечером 24 ноября для того, чтобы приступить к ремонтным работам.

- Так как речь идет о водоводе большого диаметра (500 мм), для проведения ремонтных работ специалисты будут вынуждены перекрыть значительную часть трубопроводов и опустошить их, - отметили в пресс-службе сочинского водоканала.

Работам местных насосных станций остановился 24 ноября в 21:00 часов. Без воды остались жители поселков Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, а также микрорайонов «Шаумяновка» и «Лазурный берег».

Ремонтные работы планируют завершить до конца 25 ноября. Населению организован подвоз воды.