Проект завода продуктов быстрого приготовления Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани проект завода продуктов быстрого приготовления прошел экспертизу. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Специалисты уже разработали дизайн упаковок, подписаны договоры на поставку оборудования, выданы техусловия на подключение к инженерным сетям и зарегистрирован товарный знак. В настоящее время инвестор проекта получает разрешение на строительство.

Новый завод в регионе будет выпускать лапшу быстрого приготовления из твердых сортов пшеницы и соусы. На производстве создадут R&D-лабораторию, цех по смешиванию соусов, производственные, упаковочные, фасовочные линии и склады для сырья.

- Для нас важно, что сырьем будет выступать кубанская мука. Мы стремимся ежегодно увеличивать глубину переработки сельхозпродукции, создавать товар с добавленной стоимостью, и этот проект – большой шаг в данном направлении, - отметил глава региона.

Планируется, что ежегодно завод будет выпускать 5,5 тысяч тонн продукции. А объем производства составит 58,5 миллионов упаковок.

Уточняется, что первую очередь производства запустят в конце 2024 года в Краснодаре.