Встреча губернатора Краснодарского края с премьер-министром Белоруссии состоялась в Сочи

На встрече заключены ряд соглашений, которые будут способствовать планомерному переходу курорта на автобусы, работающие на экотопливе. Фото: администрация Сочи

В Сочи прошла встреча губернатора Краснодарского края с премьер-министром Белоруссии. Вениамин Кондратьев и Роман Головченко обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Чиновники определили перспективы в части увеличения товарооборота, сельхозмашиностроения и производства пассажирского транспорта.

– На встрече заключены ряд соглашений, которые будут способствовать планомерному переходу курорта на автобусы, работающие на экотопливе. Заменить весь городской автопарк мы планируем к 2030 году, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Стоит сказать, что автопарк Сочи почти на треть состоит из автобусов минского производства. Делегация Беларуси и Краснодарского края осмотрели первый приобретенный электробус. Он эксплуатируется на дорогах курорта уже год.