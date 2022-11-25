Сенатор от Адыгеи проведет прием граждан 6 декабря

Сенатор от Адыгеи проведет прием местных жителей 6 декабря. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» по Адыгее

Сенатор от Адыгеи проведет прием местных жителей 6 декабря. Александр Наролин встретится с гражданами в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

- Прием пройдет по следующему адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Ленина,60 (2 этаж) Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район», - рассказал в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», начало мероприятия в 11 часов. Для записи и уточнения интересующей информации можно обратиться по номеру 8(8772) 52-76-02 или 8(87771) 94-4-88.