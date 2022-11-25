Эксперимент продлен до 31 декабря 2024 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума включила Сириус в программу по взиманию курортного сбора до 2024 года. Данное решение приняли депутаты на втором и третьем чтении. Информация об этом представлена в карточке законопроекта на сайте Госдумы.

- Эксперимент продлен до 31 декабря 2024 года, - сказано в официальном документе.

Кстати, размер курортного сбора регионы вправе устанавливать самостоятельно. Например, в Сочи он составляет 50 рублей в сутки. А вот на других курортах Краснодарского края взимают 30 рублей.

Напомним, закон о взимании курортного сбора вступил в силу 30 июля 2017 года. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов.